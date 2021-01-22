موجز دوت الخليج الإخبارية للسيارات.. "الوحش رقم 46" وبي إم دبليو X5

ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

تحمل سيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لوحات معدنية رقم 46، كونه الرئيس الـ46 للولايات المتحدة، ونستعرض مواصفاتها في التقرير التالي.

تسببت قائمة من السيارات في حدوث أزمات خطيرة داخل أوروبا بفعل عيوب تصنيع دفعت المنتجين لسحبها من الأسواق الأوروبية.

نيسان قشقاي سيارة رياضية بها الكثير من المميزات والمواصفات الرائعة وتتوفر بثلاث فئات مختلفة، إليكم مواصفاتها وعيوبها وأسعارها في مصر.

تتنافس النسخة الأحدث من طراز نيسان "ليف" 2021، مع عدد من الموديلات البارزة، ومن ضمنها موديل شيفروليه "بولت".



يقوم فلتر أو منقي الزيت بالسيارة، بمهمة حيوية، لتقديم الزيت لأفضل أداء للمحافظة على سلامة المحرك واستمرار لأطول عمر ممكن.



تتوقع مجموعة "فولكسفاجن" الألمانية العملاقة لصناعة السيارات أن تبلغ قيمة أرباحها التشغيلية عن العام الماضي 10 مليارات يورو.



تنافس ماركة سوبارو ضمن فئات SUV متوسطة الحجم في عام 2021، مجموعة من الموديلات بتقديمها للنسخة الأحدث من طراز "أسينت".

طرحت شركة بي إم دبليو الألمانية العملاقة النسخة الجديدة من رائعتها X5 لعام 2021، مزودة بمحرك جديد يميزها.

من أصعب القرارات التي تقدم عليها شركات السيارات هي الإحالة للتقاعد، لكن متى تلجأ الشركات إلى هذا القرار؟، في التقرير التالي الإجابة

تطرح فولفو نسخة عالية الأداء من طراز V90، باسم "كروس كانتري"، تدعم بها أسطولها من السيارات التي تطرحها لعام 2021 الجاري.