كندا تعلن عن لقاء مرتقب بين بايدن وترودو الشهر المقبل

أعلن مكتب رئيس الوزراء الكندي، السبت، أن جاستن ترودو والرئيس الأمريكي جو بايدن أجريا محادثة هاتفيّة "ودية"، قرّرا خلالها أن يجتمعا "الشهر المقبل".

وقال مكتب ترودو في بيان، إنّه خلال المكالمة الهاتفيّة التي استمرّت نحو 30 دقيقة، اتّفق الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الكندي على "أن يلتقيا الشهر المقبل من أجل الدّفع قدمًا بالعمل المهمّ المتمثّل في تجديد الصداقة العميقة والدائمة بين كندا والولايات المتحدة".

ولم يُحسَم تاريخ هذا الاجتماع، كما لم يُحَدّد بعد ما إذا كان سيتمّ وجهًا لوجه أم أنّه سيكون افتراضيًّا.

من جانب آخر قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور إنه ناقش الهجرة وجائحة فيروس كورونا والتعاون في مجال التنمية خلال اتصال هاتفي مع بايدن.

وقال لوبيز أوبرادور على تويتر إن الاتصال بينهما كان "لطيفا وساده الاحترام" وإن كل شيء يشير إلى أن العلاقات بين المكسيك والولايات المتحدة ستكون جيدة وستفيد كلا البلدين.