السعودية تكشف عن شرطها لإقامة علاقات مع إسرائيل

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، أن السلام بين السعودية وإسرائيل مرهون بإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.
وأوضح بن فرحان، ردا على سؤال حول وجود موعد لتوقيع اتفاق سلام بين السعودية وإسرائيل خلال مقابلة مع قناة "العربية"، أن هذا الأمر "مرهون بتحقيق السلام وتحقيق الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية وذلك بحسب مبادرة السلام العربية".
وأكد وزير الخارجية السعودي أن مبادرة السلام العربية تبقى العنوان العريض للعلاقة مع إسرائيل.
وحول اتفاقيات السلام الأخيرة في المنطقة العربية مع إسرائيل، تابع وزير الخارجية السعودي، قائلًا: "نأمل أن يكون لها أثر إيجابي بالأساس على مسار السلام، وعلى تحقيق ما نهدف إليه جميعنا، وهو دولة فلسطينية بعاصمتها في القدس الشرقية".
وأكد وزير الخارجية السعودية، أن اتفاقيات السلام من شأنها أن تكون دافعا لإسرائيل من أجل الانخراط في مفاوضات جادة مع الفلسطينيين للوصول إلى حل نهائي لهذه القضية ولتسوية عادلة.
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