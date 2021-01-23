أسعار العملات في المغرب اليوم السبت 23 يناير 2021

ارتفع متوسط سعر اليورو الأوروبي، أمام الدرهم المغربي، اليوم السبت، في تعاملات البنوك، بينما تراجع سعر الدولار، والجنيه الإسترليني.
واستقرت أسعار الريال السعودي، والدرهم الإماراتي، أمام الدرهم المغربي، فيما تراجع الدينار الكويتي، حسب موقع بنك المغرب المركزي.
وارتفع سعر اليورو إلى نحو 10.40 درهم للشراء، و12.08 درهم للبيع، مقابل نحو 10.39 درهم للشراء، و12.07 درهم للبيع أمس الجمعة.
بينما تراجع سعر الدولار إلى نحو 8.55 درهم للشراء، و9.94 درهم للبيع، مقابل نحو 8.56 درهم للشراء، و9.96 درهم للبيع.
كما انخفض سعر صرف الجنيه الإسترليني إلى 11.69 درهم للشراء، و13.59 درهم للبيع، مقابل نحو 11.73 درهم للشراء، و13.63 درهم للبيع.
الريال والدرهم والدينار
وبقي سعر الريال السعودي عند مستوى، 2.28 درهم للشراء و2.65 درهم للبيع، في بنك المغرب المركزي.
كما استقر سعر صرف الدرهم الإماراتي، عند 2.33 درهم للشراء و2.71 درهم للبيع.
بينما تراجع سعر الدينار الكويتي إلى 28.24 درهم للشراء، 32.82 درهم للبيع، مقابل نحو 28.29 درهم للشراء، 32.88 درهم للبيع، أمس الجمعة، وفقا للبنك المركزي.
توقعات 2021
ويتوقع المغرب تحقيق معدلات نمو كبيرة في 2021 ليتخلص من تبعات جائحة كورونا التي خيمت على اقتصاد البلاد في العام الماضي.
وقالت المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب: من المتوقع أن يرتفع النمو الاقتصادي 4.6% في 2021 بعدما انكمش 7% العام الماضي في ظل التأثير المزدوج لجائحة فيروس كورونا والجفاف.
وأضافت، في تقرير، أن هذا التوقع يستند إلى افتراضات بتحسن الطلب الخارجي والمحلي، إضافة إلى محصول حبوب يبلغ في المتوسط 7.5 مليون طن.
ويبشر هطول غزير للمطر في الآونة الأخيرة بإنتاج زراعي جيد هذا العام، إذ يعيد ملء سدود بعد عامين متتاليين من الجفاف الذي قوض إنتاج المزارع.
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