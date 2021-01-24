مادورو مستعد لـ"صفحة جديدة" مع الولايات المتحدة

أعرب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، السبت، عن استعداده لفتح صفحة جديدة مع إدارة الرئيس الاميركي جو بايدن. ودعا مادورو إلى التأسيس لـ"مسار جديد" بعد سنوات من العلاقات المتأزمة مع الرئيس السابق دونالد ترامب. وقال الرئيس الاشتراكي أمام أنصاره: "نحن على استعداد لسلوك مسار جديد في علاقاتنا مع حكومة جو بايدن تستند إلى الاحترام المتبادل والحوار والتواصل والتفهم". وأصاف أن فنزويلا "على استعداد لقلب الصفحة" مع الإدارة الأمريكية الجديدة.

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