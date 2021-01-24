سعر الدولار واليورو في الجزائر اليوم الأحد 24 يناير 2021

حافظ اليورو الأوروبي على مكاسبه مقابل الدينار الجزائري، خلال تعاملات السوق غير الرسمية اليوم الأحد،وفق وسائل إعلام محلية.

وسجل سعر اليورو في الجزائر بالسوق السوداء 217.43 دينار للشراء و219.85 دينار للبيع، كما استقر الدولار عند 180 دينارا للشراء و182 للبيع.

وبقي سعر الجنيه الإسترليني في تعاملات السوق السوداء عند 244.59 دينار للشراء و247.31 دينار للبيع.

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أسعار التعاملات الرسمية

بلغ متوسط سعر اليورو مقابل الدينار لدى البنوك 161.05 دينار للشراء و161.11 دينار للبيع ووبقي الدولار عند 132.79 دينار للشراء و132.81 دينار للبيع.

واستقر سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدينار عند 181.88 دينار للشراء و181.91 دينار للبيع.

عملات عربية

وبلغ متوسط سعر الريال السعودي لدى البنوك 35.399 دينار للشراء و35.405 دينار للبيع وفي السوق السوداء بلغ السعر 47.99 دينار للشراء و48.52 دينار للبيع.

وفي البنوك ابلغ درهم الإمارات 36.14 دينار للشراء و36.16 دينار للبيع وفي تعاملات السوق السوداء سجل 49.01 دينار للشراء و49.55 دينار للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي في البنوك 437.981 دينار للشراء و438.899 دينار للبيع و السوق السوداء بلغ 593.89 دينار للشراء و600.49 دينار للبيع.

و فقدت الجزائر 40% من إيراداتها النفطية في عام 2020 مقارنة بالعام 2019، في دليل واضح على مدى تأثر البلاد بجائحة كورونا.

وتسببت الجائحة في ركود الطلب على النفط خلال 2020، ما أدى إلى انهيار كبير للأسعار.

وقالت وزارة الطاقة الجزائرية إن صادرات البلاد من النفط والغاز هبطت 11% في 2020.

وأوضحت أن صادرات البلاد من النفط تراجعت إلى 82.2 مليون طن من المكافئ النفطي.