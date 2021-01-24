سعر الدولار في لبنان اليوم الأحد 24 يناير 2021

زاد سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية، في التعاملات المبكرة للسوق السوداء اليوم الأحد 24 يناير 2021، على نحو طفيف.

وتراوح سعر الدولار في لبنان بالسوق السوداء ما بين "8730 - 8780" ليرة لكل دولار،وفق وسائل إعلام محلية.

اقرأ المزيد..

البنك المركزي

وبقي سعر العملة الخضراء مستقرا في البنك المركزي عند 1507.5 دولار، للسلع الأساسية فقط.

البنوك

وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة وما زال معمولا به حتى اليوم.

الصرافة

وثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

ومنذ عام 2019 يشهد لبنان انهياراً اقتصادياً وأزمة مفتوحة على كل الاحتمالات مع انهيار قيمة الليرة إلى مستوى غير مسبوق، فيما تخلفت الدولة في شهر مارس/آذار الماضي عن دفع ديونها الخارجية.

وتواجه الليرة ضغوطا مكثفة منذ إعلان لبنان الإقفال التام لمواجهة وباء كورونا بعد ارتفاع غير مسبوق في عدد الإصابات وعدم قدرة المستشفيات على استقبال المزيد من المرضى.

وهدد رئيس جمعية المودعين اللبنانيين، حسن مغنية، بتنظيم احتجاجات فور انتهاء الإغلاق العام المفروض بسبب تفشي فيروس كورونا.