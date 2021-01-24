سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد 24 يناير 2021

تراجع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، اليوم الأحد، 10 ليرات كاملة في تعاملات السوق السوداء، وبقي مستقرا في تعاملات البنوك.

كما زاد سعر الليرة السورية مقابل اليورو الأوروبي والجنيه الإسترليني والريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار الكويتي.

وسجل سعر الدولار لدى السوق السوداء 2890 ليرة للشراء و2910 ليرات للبيع، مقابل 2900 ليرة للشراء و2920 ليرة للبيع.

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ويتغير متوسط سعر الدولار مقابل الليرة، في السوق السوداء، حسب العرض والطلب، والنطاق الجغرافي بالمحافظات الرئيسية "دمشق وحلب وإدلب ومنبج" بفوارق تصل إلى نحو 100 ليرة.

واستقر سعر الدولار في تعاملات البنوك الرسمية عند 1250 ليرة للشراء و1262 ليرة للبيع.

ويمر الاقتصاد السوري بأزمة مالية طاحنة وسط قرارات حكومية بزيادة في أسعار المحروقات، ترافقه ضغوط على قطاع الصادرات للخارج، وهبوط مداخيل البلاد من النقد الأجنبي.

وكشفت دراسة حديثة عن ارتفاع نسبة الفقر في سوريا إلى نحو 86% بنهاية 2019.

سعر اليورو والإسترليني

وتراجع سعر صرف اليورو لدى السوق السوداء إلى 3514 ليرة للشراء و3543 ليرة للبيع، مقابل 3521 ليرة للشراء و3551 ليرة للبيع، أمس.

كما تراجع سعر الجنيه الإسترليني إلى 2944 ليرة للشراء و3982 ليرة للبيع، مقابل 3972 ليرة للشراء و4009 ليرات للبيع، أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار

وتراجع سعر الريال السعودي في السوق السوداء إلى 768 ليرة للشراء و777 ليرة للبيع، مقابل 771 ليرة للشراء و779 ليرة للبيع، أمس.

وانخفض سعر الدرهم الإماراتي إلى 784 ليرة للشراء و792 ليرة للبيع، مقابل 787 ليرة للشراء و795 ليرة للبيع، أمس.

كما تراجع سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء إلى 9541 ليرة للشراء و9632 ليرة للبيع، مقابل 9567 ليرة للشراء و9658 ليرة للبيع، أمس.