فكر مثل "بيزوس" لتصبح مليونير.. تفاصيل الخلطة السحرية لبناء أمازون

عندما طرحت شركة أمازون أسهمها في بورصة نيويورك عام 1997 لم يتجاوز سعر السهم 1.73 دولار آنذاك، بينما الآن يصل إلى 3292.23 دولار.

من هنا تعد الرحلة الطويلة التي خاضها الملياردير جيف بيزوس أغنى رجل في العالم بثروة تناهز 181.5 مليار دولار، في بناء أمازون على مدار 25 عاما، وتحديدا منذ تأسيس الشركة في يوليو /تموز 1994، جعلتها مصدر إلهام للكثيرين من رواد الأعمال.



يراود الملايين حلم تكرار تجربة أمازون التي تحولت من مجرد مكتبة صغيرة لبيع الكتب عبر الإنترنت إلى أكبر متجر إلكتروني في العالم بقيمة سوقية تبلغ الآن 1.652 تريليون دولار.

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طرح الكاتب جون روسمان في كتابه "فكر مثل أمازون" الخلطة السحرية التي انتهجتها أمازون من قيم ومبادئ حتى تكون على ما هي عليه في يومنا هذا.

لخص الكاتب ثقافة عمل أمازون في 10 مبادئ أساسية، هي كالتالي:





1- الأولوية للعميل

المبدأ الأول في ثقافة عمل أمازون هو أن العميل أولا، فلن يكفي جذب عملاء جدد لبناء إمبراطورية، بل الحفاظ على الحاليين ودفعهم للشراء مجددا عبر تقديم تجربة تسوق تحصل على رضا وثقة العميل.

2- لا نهاية للشغف

العمل دائما على تحقيق الأفضل مهما حققنا من إنجازات، هو سر القيادة الناجحة في أمازون.

لابد أن يتحلى رجال ورواد الأعمال بالشغف دوما، والمضي في المسار الذي حددوه للنجاح.

3- التركيز على النتائج

من المهم وضع خطط استراتيجية مدروسة جيدا، ولكن حتى تكتسب قيمة لابد أن تحقق نتائج ملموسة، والأهم تصميم معايير واضحة وموضوعية لتقييم النتائج.

4- جميعنا ملاك للشركة

إذا كنت تطمح في اكتساب ولاء فريق العمل، لابد أن يشعر كل فرد منهم بأنه أحد الملاك، وأن نجاحه يرتبط بقدرة الشركة على تحقيق الأهداف المعلنة.

5- لا وجود للتسلسل الهرمي التقليدي

استكمالا للخطوة السابقة، يجب على قادة الأعمال إلقاء التسلسل الهرمي خلف ظهورهم، واستبداله بالمعاملة العادلة للجميع واتباع سياسة الباب المفتوح بالمشاركة بطرح المقترحات والأفكار.

هذه السياسة تسهم في تحسين أداء الشركة واكتساب ثقة واحترام فريق العمل في نفس الوقت.



6- لا نجاح بدون تجارب فاشلة

هناك سؤال أساسي تطرحه الشركات ما هو الطريق الأفضل لتحقيق النجاح للسلعة أو الخدمة؟، الإجابة على هذا التساؤل يكمن في إجراء اختبارات لطريقة تصنيع وتقديم وتسويق المنتج.

وبناء على نتائج الاختبارات التي يتم إجراءها على عدد محدود من المنتجات، يتم تقييم ردود أفعال الجمهور، ثم تحسين منظومة العمل على أساس ذلك.

7- بيتزا واحدة تكفي الجميع

أطلق جيف بيزوس مقولة شهيرة مفادها أن الشركة لا يمكن أن يكون لديها فريق عمل يحتاج إلى قطعتين من البيتزا لإشباعه، وهو ما يعني أنه من الأفضل الاعتماد على فريق عمل صغير لضمان النجاح التنظيمي في العصر الحديث.

8- التركيز على مجال عمل رئيسي

تميزت أمازون باستكشاف مجال عملها الرئيسي وهو التجارة الإلكترونية والتركيز على تطويره، بدلا من تشتيت الجهود والانتباه بين أكثر من مجال.

9- بناء مقاييس محددة

من أجل تقييم أداء كل جانب من جوانب العمل، لابد من وضع مقاييس تقييم محددة، لحساب كفاءة كل عنصر بمنظومة العمل والطريقة المثلى لأداء المهام وتحقيق أفضل النتائج.

10- تجربة سهلة

سهولة الاستخدام هي البوابة الأساسية لإنجاح أي منتج، وهو ما حرصت عليه أمازون بتوفير تجربة تسوق بسيطة للعملاء من خلال تطوير واجهة موقع يمكن استخدامه بسهولة.