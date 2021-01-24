قفاز ساندرز.. السيناتور يعلق على موجة السخرية بضربة قاضية

تفاعل السيناتور عن ولاية فيرمونت الأمريكية بيرني ساندرز مع ردود الفعل تجاه لقطات مصورة للحظة حضوره حفل تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وقال ساندرز، في أول تعليق على الصورة، التي انتشرت بشكل كبير في شكل أعمال طريفة وساخرة، قائلا إنه "شيء جيد وليس مجرد شيء ممتع، يحول اللحظة إلى جهد خيري".
ووجد ساندرز، طريقة للاستفادة من الصورة الساخرة بحسب صحيفة "نيويورك بوست"، حيث بدأ موقع العلامة التجارية Bernie، المخصص لنشاطات السيناتور، في بيع رداء عليه صورة ساندرز، التي تم التقاطها أثناء تنصيب بايدن.
وتبلغ قيمة القميص الواحد 45 دولارا؛ وتجدر الإشارة إلى أنه في الوقت الحالي، تم بيع كل القطع المتوفرة بالكامل.
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