بالصور.. مظاهرات كورونا بهولندا تتحول لـ"عنف ونهب"

اندلعت مواجهات مع الشرطة ووقعت أعمال نهب، الأحد، في مدن هولندية عدة خلال مظاهرات رفضا لحظر التجول الذي فرض منذ السبت لمكافحة كورونا.

وذكر تلفزيون "إن أو إس" العام أن الشرطة استعانت بخراطيم المياه ونشرت كلابا مدربة في ساحة بوسط أمستردام حيث كان يتظاهر مئات الأشخاص.



وفي أيندهوفن، جنوبي البلاد، استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق حشد ضم المئات، بحسب قناة تلفزيونية محلية.









والخميس الماضي، وافق البرلمان الهولندي، على تطبيق حظر تجول لأول مرة لاحتواء الانتشار السريع لطفرات فيروس كورونا، وذلك بعد جلسة مناقشة عاصفة.

وكانت الحكومة الهولندية قررت تقييد المخالطات الشخصية، حيث صار من غير المسموح لأفراد المسكن الواحد استقبال أكثر من شخص واحد في اليوم.

كما حظرت السلطات الهولندية الطيران القادم من بريطانيا وجنوب أفريقيا وأمريكا اللاتينية، وهي الأماكن التي يُعْتَقَد أن طفرات فيروس كورونا انتشرت فيها على نحو خاص.





وطبقت هولندا إغلاقا منذ منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، حيث تم إغلاق المحلات والمدارس والمطاعم وفرض قيود صارمة على المخالطات الشخصية حتى التاسع من فبراير/شباط المقبل.

وسيسري حظر التجول في هولندا مبدئيا حتى التاسع من الشهر المقبل.