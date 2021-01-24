الجيش العراقي يكشف جنسية منفذي هجوم بغداد

كشف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، عن جنسية الانتحاريين اللذين فجرا نفسيهما وسط العاصمة بغداد.

وقال رسول، في مقابلة متلفزة، تابعتها "دوت الخليج الإخبارية": "ما حصل في ساحة الطيران وسط بغداد خرق أمني وتقصير تم الاعتراف به"، مضيفا أن "ما تم تداوله من صورة للانتحاريين غير صحيحة.. والانتحاريان عراقيان".

وتابع أنه "كانت لدينا معلومات عن نية الإرهاب ضرب مناطق بغداد"، مشيرا إلى أن "الجهد الاستخباري أجهض العديد من الهجمات الانتحارية" وأن تنظيم داعش الإرهابي يستغل بعض المناطق التي عليها نزاع سياسي".

وأضاف رسول أن "منطقة شمال شرق سوريا معقل لداعش وتمثل مصدر تهديد للعراق".

وكان اللواء يحيى رسول قد أكد، الجمعة، أن القوات الأمنية ستصل إلى منفذي جريمة ساحة الطيران.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن رسول قوله إن "قواتنا الأمنية ستصل إلى منفذي جريمة ساحة الطيران، والقائد العام للقوات المسلحة وضع كل إمكانيات الدولة لمواجهة الإرهابيين".



وأكدت قيادة العمليات المشتركة، الجمعة، أن الضغط الذي مارسته القوات الأمنية على الإرهابيين دفعتهم لتنفيذ عملياتهم الإجرامية في بغداد، بعد التفجيرين الإرهابيين اللذين حدثا في ساحة الطيران وأوقعا عدداً من الشهداء.



ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن العمليات المشتركة قولها إنها "تتعهد باعتقال من ساعد الإرهابيين في الوصول إلى بغداد"، مشيرة إلى أن "بغداد آمنة وقواتنا الأمنية قادرة على التصدي وإيقاف أي هجوم".



وتابعت، أن "الضغط الذي مارسته القوات الأمنية على الإرهابيين دفعهم لتنفيذ عملياتهم الإجرامية في بغداد"، مضيفةً: "مصممون على إنهاء عصابات داعش من الوجود نهائياً".



وشهدت العاصمة بغداد، الخميس الماضي انفجارين انتحاريين في ساحة الطيران بمنطقة الباب الشرقي، أدت إلى استشهاد 32 مواطناً وإصابة 110 أشخاص.

