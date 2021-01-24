واشنطن: سنقف بجانب السعودية لحماية أراضيها

جددت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء الأحد، دعمها للمملكة العربية السعودية ضد محاولات استهداف أمنها واستقرار المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، "سنساعد شريكتنا السعودية ضد من يحاولون استهداف أمنها"، وأردفت "سنعمل على محاسبة من يحاولون تقويض الاستقرار بالسعودية".



وأكدت واشنطن أن محاولات الهجوم على السعودية تتعارض مع القانون الدولي.

ويعد ذلك أول تعليق لواشنطن في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة جو بايدن، اتجاه محاولات استهداف أمن السعودية.

وأمس السبت، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، اعتراض وتدمير هدف جوي معادٍ تجاه العاصمة السعودية الرياض.

وقال التحالف إن قواته اعترضت صاروخا أطلقته مليشيا الحوثي المدعومة من إيران باليمن تجاه الرياض.

ودأبت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران على استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة من أجل استهداف أمن المملكة العربية السعودية واستقرار المنطقة.