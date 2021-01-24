الرئيس البرتغالي يفوز بولاية جديدة من الجولة الأولى

فاز الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا بولاية رئاسية جديدة، في الدورة الأولى خلال اقتراع أقيم وسط إغلاق عام جراء كورونا.
وحلّت النائبة الأوروبية السابقة الاشتراكية آنا غوميش في المرتبة الثانية، متقدمة على مرشح اليمين المتطرف أندريه فينتورا، في نتائج تتوافق واستطلاعات الرأي التي أجريت قبل الاقتراع.
وحافظ مارسيلو ريبيلو دي سوزا على شعبية كبيرة منذ وصوله إلى المنصب قبل خمس سنوات، وتعايش بدون مشاكل كبيرة مع رئيس الوزراء الاشتراكي أنطونيو كوستا وحزبه الذي لم يقدم مرشحا للانتخابات الرئاسية لتأكده من قلة حظوظه في الفوز.
وسجلت البرتغال أكثر من 80 ألف إصابة خلال الأسبوع الفائت، ما يجعلها في الصف الأول عالمياً من حيث عدد الإصابات الجديدة نسبةً لعدد السكان، ولا تتخطاها في هذا المعدل سوى منطقة جبل طارق البريطانية، وفق بيانات جمعتها فرانس برس من السلطات الوطنية.
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