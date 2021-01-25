تحديات التجارة البينية على مائدة وزراء دول "التعاون الخليجي"

ناقش وزراء التجارة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التحديات التي تواجه دول المجلس في مجال تعزيز تجارتها البينية.

كما ناقشوا الصعوبات التي تعترض العمل الخليجي المشترك في هذا المجال، في ضوء نتائج ورشة العمل المختصة التي تم عقدها بتاريخ 18 يناير/كانون الثاني 2021.

جاء ذلك في الاجتماع الثاني لوزراء التجارة بدول المجلس الذي عقد الأحد برئاسة وزير الصناعة والتجارة والسياحة بمملكة البحرين رئيس الدورة الحالية للجنة التعاون التجاري زايد الزياني، وبمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف، وخصص الاجتماع لمناقشة موضوع تعزيز التجارة البينية بين دول المجلس، بمشاركة مديري الجمارك بدول المجلس.

ووفقا لوكالة أنباء الإمارات، توصل الاجتماع إلى العديد من التوصيات لتذليل التحديات والصعوبات التي تواجه التجارة البينية بين الدول الأعضاء، ودعم الإمكانات والفرص المتاحة لجعل المبادلات التجارية أكثر نمواً في المراحل القادمة تحقيقاً للتكامل الاقتصادي وَفْقا لتوجيهات قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

كما اطلع الاجتماع على تقرير عن التجارة البينية بين دول المجلس، وتوقعات حجمها خلال الفترة 2021 ـ 2025، قدمه المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي.