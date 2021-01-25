تعرف على سعر اليورو في مصر اليوم الإثنين 25 يناير 2021

استقر متوسط سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 25 يناير 2021، وسط هدوء التعاملات في البنوك وشركات الصرافة.

ووفقا لمسح أجرته "دوت الخليج الإخبارية" جاء بنك مصر (حكومي) كأفضل بنك تبيع له اليورو مقابل نحو 19.03 جنيه، بينما جاء بنك SAIB كأفضل بنك تشتري منه اليورو مقابل 18.5707 جنيه.

وفي البنك المركزي المصري سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري نحو 19.0788 جنيه للشراء، و19.2069 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر صرف اليورو في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) نحو 19.03 جنيه للشراء، و19.2099 جنيه للبيع، وهي نفس الأسعار في بنك مصر.

وتمكنت البنوك المصرية من مضاعفة حيازتها الدولارية خارج مصر بنسبة 100% خلال 2020، وقفزت من 10 مليارات دولار في أبريل/نيسان الماضي إلى أكثر من 20 مليار دولار بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2020.

وارتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي بنهاية شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، مسجلا أكثر من 40 مليار دولار بزيادة بلغت نحو 850 مليون دولار.

وتشهد مؤشرات الاقتصاد المصري، تحسنا رغم جائحة كورونا، وسط حالة من استقرار سوق الصرف في مصر في ظل توافر العملات الأجنبية.

أسعار الدولار والإسترليني

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري على موقع البنك المركزي نحو 15.6769 جنيه للشراء، و15.7769 جنيه للبيع، بينما سجل الإسترليني نحو 21.4523 جنيه للشراء، و21.5971 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

على موقع البنك المركزي المصري سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري نحو 4.1787 جنيه للشراء، و4.2063 جنيه للبيع.

أما الدرهم الإماراتي فسجل نحو 4.2676 جنيه للشراء، و4.2956 جنيه للبيع، بينما سجل الدينار الكويتي نحو 51.7306 جنيه للشراء، و52.2121 جنيه للبيع.