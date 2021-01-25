قصر البحر الأسود.. أول تعليق لبوتين على اتهام نافالني

نفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين امتلاكه قصرا فاخرا على البحر الأسود في أول تعليق له على القضية التي تبعها ملايين الأشخاص على يوتيوب.
وقال بوتين، اليوم الإثنين، إن قصرا فخما على البحر الأسود اتهمه المعارض المسجون أليكسي نافالني بامتلاكه لا يخصه هو أو أسرته.
وحقق مقطع فيديو نشره فريق نافالني الأسبوع الماضي، وجه فيه مزاعمه بخصوص القصر، أكثر من 86 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب منذ ذلك الحين.
وقال بوتين إن الاحتجاجات التي وقعت مطلع الأسبوع للمطالبة بالإفراج عن نافالني غير قانونية وخطيرة.
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