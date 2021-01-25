زيارة مرتقبة لرئيس "يونيتامس" إلى السودان

يصل الخرطوم الأسبوع المقبل رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية بالسودان، "يونيتامس" فولكر بيرتس، لبدء مهامها.

البعثة التي ستحل محل قوات "يوناميد" التي انتهت فترة تفويضها ديسمبر/كانون الأول الماضي، بدأت حاليا بسحب قواتها من السودان.



وكانت "يوناميد" تعمل بموجب الفصل السابع الذي ينص على تفويض الأمم المتحدة لاستخدام القوة المسلحة في السودان، بينما تدخل "يونيتامس" وفق البند السادس الذي يعنى بالدعم السياسي والفني.

وقال رئيس اللجنة الوطنية السودانية للتعاون والتنسيق مع يونيتامس، السفير عمر الشيخ إن: "هذه البعثة بدأت مهامها بالفعل في الخرطوم.

وأضاف أن هناك 4 مهام رئيسية لبعثة "يونيتامس" تتمثل في "الاعتراف بخروج السودان من عزلته، ومساعدته في عملية التحول نحو الديمقراطية، وتنفيذ عملية بناء السلام، وحشد الموارد الدولية لمساعدة البلاد على النمو اقتصاديا".

وأوضح ممثل وزارة الخارجية السودانية بلجنة التنسيق الوطنية، مصطفى أبو علي، أن بعثة اليونيتامس سيكون مقرها الخرطوم، ولها 8 مكاتب إقليمية من بينها الفاشر، وزالنجي، ونيالا، وكادوقلي، وكاودا.

وتابع أبو علي، أن الأمم المتحدة خصصت 34 مليون دولار لميزانية البعثة الأممية للسنة الأولى، مشددا على أن ما تقدمه المنظمة الدولية للسودان ليست مساعدة أو إعانة، إنما هو حق، داعيا إلى عمل صندوق

ائتمان لحشد الموارد التي تأتي من الدعم الخارجي.

وتتكون "يونيتامس" من 16 مكونا، منهم 12 أجنبيا وأربعة من السودان، وتضم 269 موظفا، يعملون حاليا تحت رئاسة ستيفاني خوري لحين وصول الألماني فولكر، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لتولي منصب رئاسة البعثة.