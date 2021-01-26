سعر الدولار في سوريا اليوم الثلاثاء 26 يناير 2021

انخفض سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الثلاثاء 26 يناير 2021، في تعاملات السوق غير الرسمية.

وسجل السعر 2930 ليرة للشراء، و2950 ليرة للبيع، مقابل نحو 2935 ليرة للشراء، و2960 ليرة للبيع، أمس.

ويتغير متوسط سعر الدولار مقابل الليرة، في السوق السوداء، حسب العرض والطلب، والنطاق الجغرافي بالمحافظات الرئيسية "دمشق وحلب وإدلب ومنبج" بفوارق تصل إلى نحو 100 ليرة.

واستقر سعر الدولار في تعاملات البنوك الرسمية عند 1250 ليرة للشراء و1262 ليرة للبيع.

وطرح مصرف سوريا المركزي، الأحد، ورقة نقدية جديدة لفئة 5 آلاف ليرة هي الأكبر، وسط أسوأ أزمة اقتصادية ومعيشية تواجهها البلاد منذ 10 سنوات.

ونشرت الصفحة الرسمية لمصرف سوريا المركزي صورة الفئة الجديدة وعليها صورة لجندي سوري يوجه التحية للعلم، إلى جانب لوحة جدراية من معبد بعل شمين في مدينة تدمر الأثرية. وبدأ أمس الأحد التعامل بالورقة النقدية الجديدة.

ويأتي قرار المصرف المركزي، بعد 3 سنوات على طرحه ورقة نقدية من فئة الألفي ليرة عليها صورة للرئيس السوري بشار الأسد.

وتساوي الورقة النقدية الجديدة نحو 4 دولارات وفق السعر الرسمي

سعر اليورو والإسترليني

وسجل سعر صرف اليورو لدى السوق السوداء 3553 ليرة لشراء، و3583 ليرة للبيع، مقابل، نحو 3569 ليرة للشراء، و3604 ليرات للبيع، أمس الإثنين.

بينما سجل سعر الجنيه الإسترليني نحو 3996 ليرة للشراء، و4033 ليرة للبيع، مقابل 4006 ليرات للشراء، و4050 ليرة للبيع، أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل سعر الريال السعودي في السوق السوداء اليوم الثلاثاء، نحو 779 ليرة للشراء، و787 ليرة للبيع، مقابل، 780 ليرة للشراء، و790 ليرة للبيع، أمس.

بينما سجل سعر الدرهم الإماراتي نحو 795 ليرة للشراء، و803 ليرات للبيع، مقابل 796 ليرة للشراء، و806 ليرات للبيع، أمس.

وسجل سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء نحو 9659 ليرة للشراء و9750 ليرة للبيع، مقارنة بنحو 9690 ليرة للشراء، و9798 ليرة للبيع، أمس.