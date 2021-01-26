"حظر السفر".. خطة ميركل الجديدة لحصار كورونا

تدرس المستشارة أنجيلا ميركل وقف الرحلات الجوية بعد أيام من تشديدها إجراءات الإغلاق في ألمانيا، مع تتسارع وتيرة انتشار فيروس "كورونا".

ونقلت صحيفة بيلد الألمانية (خاصة) عن مصادر حكومية أن وزير الداخلية، هورست زيهوفر، قدم خلال اجتماع في مقر المستشارية في برلين، اليوم الإثنين، خطط المستشارة ميركل، لتقييد السفر إلى ألمانيا بشكل كبير من أجل منع وصول الطفرات الجديدة لفيروس كورونا للبلاد.



ووفق المصادر ذاتها، فإن ميركل اتصلت بزيهوفر في عطلة نهاية الأسبوع، وطلبت منه وضع خطة وسيناريوهات لتقييد السفر إلى ألمانيا، وهو ما انتهى الوزير منه سريعا، وسلمه اليوم في الاجتماع.

وكانت ميركل قالت في اجتماع مع قادة المجموعة البرلمانية للاتحاد المسيحي الحاكم قبل أيام: "سألت نفسي كثيرا: لماذا لا يمكننا حظر السفر؟".

وتشمل الخطة التي قدمها وزير الداخلية عدة خيارات، بينها حظر دخول المسافرين من المناطق التي تشهد طفرات لكورونا، إلى الاتحاد الأوروبي بشكل عام، أو تقييد السفر إلى ألمانيا بشكل كامل.

وقال زيهوفر في تصريحات لبيلد "إن الخطر الذي تشكله الطفرات الفيروسية العديدة يتطلب منا أيضًا دراسة المزيد من الإجراءات الصارمة ومناقشتها في الحكومة الفيدرالية".

وأوضح: "يتضمن ذلك ضوابط أكثر صرامة على الحدود، خاصة عند الحدود مع المناطق عالية الخطورة، وأيضًا خفض الحركة الجوية القادمة إلى ألمانيا إلى الصفر تقريبًا، كما تفعل إسرائيل حاليا".

ومضى قائلا "الأشخاص الذين يقبلون قيود الإغلاق الصارمة في ألمانيا يتوقعون منا حمايتهم بأفضل طريقة ممكنة من انفجار في عدد الإصابات".

وبصفة عامة، تشعر الحكومة بالقلق بشكل خاص من أن شركات الطيران لا تلتزم بقواعد كورونا الصارمة، إذ انتهكت 16 شركة طيران لوائح الدخول 250 مرة في يوم واحد، مؤخرا.

كما تشعر الشرطة بالقلق لأنها تواصل تسجيل انتهاكات للحجر الصحي المفروض على القادمين إلى ألمانيا.

وفي أحدى الحالات هذا الأسبوع، أجرت السلطات اختبار كورونا لمواطن بريطاني بعد دخوله البلاد، وثبت إيجابية العينة، وبالتالي وضع في الحجر الصحي في أحد الفنادق.

وعندما حاولت الشرطة فحص التزامه بالحجر، لم تجده في الغرفة.

وقبل أيام، قررت الحكومة الألمانية تمديد الإغلاق الكامل حتى منتصف فبراير/شباط المقبل، وتشديد بعض الإجراءات مثل فرض ارتداء الكمامات ذات الكفاءة العالية في وسائل المواصلات والمتاجر.