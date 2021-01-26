وصول رئيس بعثة إسرائيل إلى المغرب.. ثمار السلام

وصل السفير الإسرائيليي ديفيد جوفرين، الثلاثاء، إلى العاصمة المغربية الرباط ليشغل منصب رئيس البعثة الإسرائيلية في المغرب.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان تلقته "دوت الخليج الإخبارية": "إن إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع المغرب وعودة الدبلوماسيين الإسرائيليين إلى الرباط هو يوم احتفالي لدولة إسرائيل ووزارة الخارجية الإسرائيلية".



وأضافت: "سيعمل رئيس مكتب الاتصال، السفير ديفيد جوفرين، مع موظفيه، من أجل التقدم المستمر للعلاقات الثنائية في جميع المجالات، بما في ذلك كل ما يتعلق بالحوار السياسي والسياحة والاقتصاد والعلاقات الثقافية".

ومؤخرا بحثت إسرائيل والمملكة المغربية، إمكانية تبادل إعفاء مواطني البلدين من تأشيرات الدخول والسفر.

وكانت الحكومة الإسرائيلية صادقت يوم الأحد الماضي، على اتفاق إقامة العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والمغرب.

وفي 10 ديسمبر/كانون الأول الماضي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاق سلام بين المغرب وإسرائيل.

وبموجب الاتفاق، يقيم المغرب علاقات دبلوماسية كاملة، وسيستأنف الاتصالات الرسمية مع إسرائيل، ويسمح بعبور رحلات ووصول وقيام رحلات بين البلدين.

وكانت إسرائيل والمغرب تبادلا فتح المكاتب الدبلوماسية في الرباط وتل أبيب في التسعينيات حتى عام 2000.