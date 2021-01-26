التغريدة الساحرة.. إيلون ماسك يرفع سعر سهم Etsy بـ4 كلمات

بأربع كلمات عبر تغريدة "شبه سحرية" رفع الملياردير الأمريكي إيلون ماسك سعر سهم شركة Etsy للتجارة الإلكترونية.

وقفز سهم شركة Etsy للتجارة الإلكترونية بنسبة 9% في التداولات الآجلة قبل افتتاح وول ستريت الثلاثاء، بسبب تغريدة للرئيس التنفيذي لشركة تسلا الملياردير إيلون ماسك، عبر فيها عن إعجابه بالشركة ومنتجاتها قال فيها: I kinda love Etsy.

ويعد إيلون ماسك من المستخدمين الناشطين على تويتر، ولديه تاريخ من التأثير على أسعار الأسهم دائما.

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لكن بعد افتتاح السوق، تراجع سهم الشركة بنسبة طفيفة.

ولم يكن سهم شركة التجارة الإلكترونية يتحرك على الإطلاق في السوق الأولي قبل تغريدة ماسك.

وأبدى ماسك في تغريدة إعجابه بشركة Etsy، كاتبا: "اشتريت خوذة مارفن الصوفية المصنوعة يدويا لكلبي"، ثم أضاف بعدها "أنا أحب Etsy نوعا ما".





يعتبر إيلون ماسك من المستخدمين النشطين على تويتر، ولديه تاريخ من التأثير على أسعار الأسهم، خصوصا على سهم Tesla، مع تصريحات جريئة على منصة التواصل الاجتماعي.

سبق لإيلون ماسك أن طرح فيها مؤخرًا "التعامل بالعملة الرقمية بيتكوين"، ما أدى إلى ارتفاع مباشر لأسعارها.

استخدم تويتر في أواخر عام 2020 تويتر أيضا بتغريدة من كلمتين قال فيها "استخدموا سيجنال" Use Signal كرد على قرار واتساب مشاركة بيانات مستخدميها مع فيسبوك ما أدى لإقبال كثيف على المنصة البديلة التي يدعمها ماسك وارتفاع سعر سهم شركة تحمل الاسم نفسه لعدّة أيّام وبمستويات قياسيّة.

ساهم ماسك قبل أشهر أيضا بتراجع سعر سهم تسلا عندما غرد قائلا: "أعتقد أن سعر السهم مبالغ فيه".

تاريخ سهم Etsy

ارتفعت أسهم Etsy بأكثر من 313% خلال الاثني عشر شهرا الماضية حيث استطاع سوق التسوّق حصد مكاسب كبرى خلال جائحة كوفيد-19.

ساعدت Etsy الشركات الصغيرة التي ليس لها وجود على الإنترنت في الوصول إلى المستهلكين أثناء الإغلاق. وخلال أقل من شهر واحد، ارتفع السهم بنسبة 17% هذا العام وحده.

رفع بنك الاستثمار الأميركي المستقل متعدد الجنسيات وشركة الخدمات المالية Jefferies، الثلاثاء، السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا على Etsy إلى أعلى مستوى، عند 245 دولارًا للسهم الواحد.





تركز شركة التجارة الإلكترونية Etsy على العناصر المصنوعة يدويًا أو عتيقة ومستلزمات الحرَف. وتندرج هذه العناصر ضمن مجموعة واسعة من الفئات، بما في ذلك المجوهرات والحقائب والملابس والديكور المنزلي والأثاث ولعب الأطفال والفنون بالإضافة إلى المستلزمات والأدوات اليدوية، شرط ألا يقل عمر جميع العناصر القديمة عن 20 عامًا.

تعرّف Etsy عن طبيعة عملها، بالقول: "نحن نساعد مجتمع البائعين لدينا على تحويل أفكارهم إلى أعمال ناجحة. وتربطهم منصتنا بملايين المشترين".

زادت إيرادات Etsy من 548.4 مليون دولار إلى 1.1 مليار دولار خلال التسع أشهر الأولى من 2020، كما ارتفع صافي الدخل من 64.4 مليون دولار إلى 200.7 مليون في الفترة نفسها، بحسب البيانات المالية للشركة.