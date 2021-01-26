الإمارات تتطلع لتعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع أمريكا

قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الثلاثاء، إن دولة الإمارات تتطلع إلى تعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع واشنطن.

وفي تغريدة على تويتر، أضاف قرقاش: "نتطلع إلى تعزيز علاقاتنا الاستراتيجية مع الولايات المتحدة بعد تعيين أنتوني بلينكن وزيرا للخارجية".

وأرفق قرقاش تغريدته بصورة مع وزير الخارجية الجديد أنتوني بلينكن.





وفي وقت سابق الثلاثاء، أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، بالأغلبية، تعيين أنتوني بلينكن وزيرا للخارجية.



وجاءت مصادقة الشيوخ على تعيين أنتوني بعد ستة أيام من تولي الرئيس جو بايدن منصبه.

وتجاوز وزير الخارجية الجديد الغالبية المطلوبة لتأكيد تعيينه والبالغة 51 عضوا.

ولقرابة ٥ عقود ارتبطت الإمارات والولايات المتحدة بشراكة وعلاقات ثنائية تزداد عمقا ومتانة شكلت مسيرة تاريخية تقوم على التحالف والتعاون.



تلك الشراكة الاستراتيجية والعلاقات الثنائية المتينة التي تربط دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، نقشت مسيرة تاريخية ناجحة، قائمة على التحالف والتعاون.

فهي مسار حافل يستمر منذ نحو 5 عقود، عززه الجانبان، مؤخرا بحوار استراتيجي عنوانه الشراكة والتكامل والتنسيق من أجل الأمن والتنمية والسلام ومكافحة الإرهاب.

وتغلف العلاقات المتميزة بين الإمارات والولايات المتحدة عدة ملفات بارزة منها التطورات التي تشهدها المنطقة، وتعزيز الأمن الإقليمي، ومواجهة التهديدات الإيرانية للمنطقة، ومواجهة التطرف والإرهاب.

وتشكل الإمارات والولايات المتحدة جبهة موحدة للدفاع في منطقة الشرق الأوسط المثقلة بالنزاعات بالاضطرابات.

وتشغل القوات الجوية الإماراتية مقاتلات "إف-16 بلوك 60"، الأمريكية الأكثر تطورا والمعروفة أيضًا باسم "صقر الصحراء".

ومنذ حرب الخليج عام 1990، توسع التعاون الأمني الثنائي بشكل ملحوظ، من منطلق حماية المصالح والأولويات الاستراتيجية المشتركة.

ووقع الجانبان اتفاقية تعاون دفاعي رسمية في عام 1994، تنص على تدريبات مشتركة، والتجهيز المسبق للمعدات العسكرية الأمريكية في الإمارات، ونقل أنظمة الأسلحة المتطورة، فيما دخلت اتفاقية تعاون دفاعي محدثة حيز التنفيذ في مايو/أيار 2019.

وتعتبر الإمارات واحدة فقط من ثلاث دول، والدولة العربية الوحيدة التي شاركت مع واشنطن في 6 عمليات تحالف على مدى السنوات الثلاثين الماضية، شملت أفغانستان وليبيا والصومال والبوسنة وكوسوفو وحرب الخليج عام 1990، والقتال ضد تنظيم داعش الإرهابي.