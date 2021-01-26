لمحاربة العنصرية.. أول قرار لبايدن تجاه المساواة العرقية

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، أوامر تنفيذية لتعزيز المساواة العرقية ومحاربة العنصرية في الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال الرئيس الأمريكي إن "أفكار التفوق العنصري منتشرة لدى بعض الأمريكيين البيض وعلينا مواجهة ذلك".
وأضاف لدى توقيع تلك الأوامر التنفيذية أن "أعدادا كبيرة من الأمريكيين ذوي الأصول الأفريقية واللاتينية يعجزون عن توفير الطعام ويموتون بفيروس كورونا".
وفي نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، شهدت ولاية فيلادلفيا احتجاجات واسعة، وأعمال عنف ونهبا للمحلات التجارية بعد مقتل أمريكي من أصول أفريقية على يد الشرطة.
واندلعت تلك الاحتجاجات، بعد أن أطلقت الشرطة النار على والتر والاس جونيور البالغ من العمر 27 عاما، بعد الاستجابة لمكالمة تفيد بوجود رجل مسلح بسكين يحاول الاعتداء عليهم,
وتعد تلك المرة الثالثة التي تقتل فيها الشرطة أمريكيا من أصول أفريقية بعد مقتل جورج فلويد، وبريونا تايلور، حيث اجتاحت البلاد موجة من الاحتجاجات المناهضة للعنصرية التي انطوت أحيانا على أعمال عنف، منذ مقتل جورج فلويد، على يد شرطي أبيض نهاية مايو/أيار الماضي.
وأثارت حوادث مماثلة وقعت مؤخرا وأدانتها حركة "حياة السود مهمة" ردودا متناقضة تماما من جانب المرشحين للانتخابات الرئاسية جو بايدن ودونالد ترامب، ففي حين وعد الأول بإجراءات لإنهاء الظلم الذي تتعرض له الأقليات العرقية، ندد الثاني بما اعتبره حالة من الفوضى مدبرة من الديمقراطيين.
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