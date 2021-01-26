موجز دوت الخليج الإخبارية للتكنولوجيا.. فضيحة فيسبوك ورقابة تويتر

ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز الأحداث في مجال التكنولوجيا على مدار الساعة، وسط تغطيات للقطاع على الصعيدين الإقليمي والدولي.

على موقع تليجرام ،تم رصد محاولة بيع أرقام هواتف تابعة لمستخدمي فيسبوك، عبر أحد الحسابات الخاصة.

تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، السير على خطى سلفه ترامب، في منع الشركات الصينية من المشاركة في شبكات الاتصالات.



أضافت شركة أبل خاصية جديدة لتطبيق الرياضة واللياقة البدنية في ساعتها الذكية المعروف باسم Fitness Plus.

تدخل الإمارات الخمسين الثانية من مئويتها، وهي تحمل الريادة العالمية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

أعلن تويتر عن مبادرة جديدة لإشراك المستخدمين في الإبلاغ عن المعلومات المضللة على منصته، وذلك من خلال مشروع يحمل اسم "بيرد ووتش".

وقع مكتب أبوظبي للاستثمار اتفاقية شراكة مع شركة "أنغامي" لتأسيس مقر عالمي جديد لها، بالإضافة إلى مركز للأبحاث والتطوير في أبوظبي.



أوضحت بوابة التقنيات "تيك ستيدج.دي" الألمانية أن موديلات أبل آيفون 12 الجديدة تأتي مزودة بكابل USB-C إلى Lightning فقط.