أسعار الذهب اليوم.. الأوقية تنخفض ترقبا لقرار من واشنطن

انخفضت أسعار الذهب، في تداولات الثلاثاء، وسط قلق بشأن حزمة التحفيز الأمريكية الجديدة لتخفيف تداعيات جائحة كوفيد-19.

وخفف من خسائر المعدن النفيس، تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، بينما يترقب المستثمرون نتيجة اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.18% إلى 1851.60 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول.

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1850.90 دولار للأوقية.

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وقال بارت ميليك رئيس استراتيجيات السلع الأولية في (تي دي سيكيوريتز): "لا يوجد وضوح بشأن أين سيذهب الإنفاق العام في حزمة التحفيز، ولا يوجد وضوح كامل فيما يتعلق بكيف سيكون رد فعل البنك المركزي... هذه الشكوك تعمل على كبح صعود الذهب".

لكن مؤشر الدولار تراجع من أعلى مستوى في حوالي أسبوع، وهو ما يزيد جاذبية المعدن النفيس لدى حائزي العملات الأخرى.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى صعدت الفضة 0.6% إلى 25.45 دولار للأوقية.

بينما زاد البلاتين 0.1% إلى 1099.40 دولار للأوقية، فيما تراجع البلاديوم 0.5% إلى 2321.70 دولار للأوقية.

صعود الإسترليني

تعافى الجنيه الإسترليني من أدنى مستوى في أسبوع أمام الدولار، في تداولات الثلاثاء، وارتفع أيضا مقابل اليورو، مع تراجع العملة الأمريكية بفعل تحسن شهية المستثمرين للمخاطرة في أسواق الأصول.

وصعد الإسترليني 0.47% إلى 1.3738 دولار بحلول الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، فيما ارتفع 0.25% مقابل اليورو إلى 88.53 بنس.

وجاءت مكاسب الإسترليني على الرغم من أرقام نشرت في وقت سابق الثلاثاء، أظهرت أن معدل البطالة في بريطانيا سجل أعلى مستوى له في حوالي 5 سنوات في الأشهر الثلاثة حتى نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.