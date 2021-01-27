موجز دوت الخليج الإخبارية للسياحة.. رحلات الكويت وأقدم مطارات العراق

ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز أحداث قطاع السياحة، لتقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث السياحية على الصعيدين العربي والدولي. تستضيف العاصمة المصرية القاهرة، الأربعاء، ممثلي سُلطات الطيران المدني بالدول العربية لدراسة اتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب. أعلنت الحكومة العراقية عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة فرنسية لتأهيل مطار الموصل. قررت حكومة الكويت تأجيل موعد الانتقال للمرحلة الثانية من خطة التشغيل لإعادة الرحلات التجارية في مطار الكويت الدولي حتى إشعار آخر. أوقفت الحكومة الأسترالية السفر بدون الخضوع للحجر الصحي للنيوزيلنديين الذين يصلون إلى أستراليا لمدة 72 ساعة.

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