الهجوم على الكونجرس.. اتهام 150 شخصا والحبل على الجرار

أعلنت السلطات الأمريكية، أن القضاء وجه لنحو 150 شخصاً اتهامات بالتورط في الهجوم الذي شنه حشد من أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب على الكونجرس.
وقال المدعي العام الفدرالي مايكل شيروين خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء، إن حوالى خمسين شخصاً آخرين يُلاحقون أمام محاكم العاصمة واشنطن.
ورجّح المدعي العام أن يرتفع عدد المتهمين أكثر بعد أن جمع المحقّقون معلومات عن حوالي 400 شخص شاركوا في هذا الهجوم الدامي، وقال "بينما نحن نتحدّث، القائمة تطول".
وأوضح شيروين أن المحاكم وجهت في بداية الأمر إلى الملاحقين تهماً بسيطة إلى حدّ ما، مثل "الدخول عنوة" أو "حمل سلاح خلافاً للقانون"، وذلك بهدف تسريع الإجراءات.
لكنّه لفت إلى أن تهماً أكثر خطورة، ولا سيما ارتكاب أعمال عنف ضد شرطيين، أضيفت إلى بعض الملفّات بحيث بات بعض المتّهمين يواجهون أحكاماً بالسجن لفترات تصل إلى 20 عاماً.
وفي السادس من يناير/ كانون الثاني الجاري اقتحم حشد من أنصار ترامب مبنى الكابيتول لمنع الكونجرس من المصادقة على فوز منافسه جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.
وأسفر الهجوم عن مقتل خمسة أشخاص، بينهم شرطي قتل على أيدي متظاهرين ومتظاهرة قتلت برصاص شرطي، كما عثرت قوات الأمن في واشنطن على عبوات ناسفة منزلية الصنع بالقرب من مبنى الكابيتول ومكاتب الحزبين الديموقراطي والجمهوري.
ووفقاً لشيروين فإن التحقيقات في هذه الوقائع الأكثر خطورة لا تزال مستمرّة.
أمّا ترامب المتّهم بتحريض هؤلاء المتظاهرين على اقتحام الكونجرس فقد أصبح أول رئيس في تاريخ الولايات المتّحدة يُحال مرّتين إلى مجلس الشيوخ لمحاكمته، كما أصبح أول رئيس يُحاكم بعد خروجه من البيت الأبيض.
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