سعر الدولار في لبنان اليوم الأربعاء 27 يناير 2021

استقر سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية، خلال التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء 27 يناير 2021، في تعاملات البنوك والسوق السوداء.

وبلغ متوسط سعر الدولار في لبنان خلال تعاملات السوق غير الرسمية اليوم 8825 ليرة للبيع ، و8775 ليرة للشراء، وفق وسائل إعلام محلية.



واستمرت المواجهات في مدينة طرابلس، عاصمة الشمال اللبناني، بين القوى الأمنية ومحتجين نفذوا تحركا رفضا للغلاء المعيشي.

وتأتي الاحتجاجات أيضا رفضا لقرار الإقفال العام لمواجهة وباء كورونا الذي ينعكس عليهم اقتصاديا واجتماعيا.

ومن المعروف أن مدينة طرابلس هي من أكثر المناطق فقرا في لبنان، حيث يعيش عدد كبير من أبنائها على العمل اليومي، وهي الفئة الأكثر تضررا من الإقفال في غياب أي خطط حكومية لمساعدتهم.

البنك المركزي

وبقي سعر العملة الخضراء مستقرا في البنك المركزي عند 1507.5 دولار، للسلع الأساسية فقط.

البنوك

وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة وما زال معمولا به حتى اليوم.

الصرافة

وثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

خسائر جسيمة

ومنذ عام 2019 يشهد لبنان انهياراً اقتصادياً وأزمة مفتوحة على كل الاحتمالات مع انهيار قيمة الليرة إلى مستوى غير مسبوق، فيما تخلفت الدولة في شهر مارس/آذار الماضي عن دفع ديونها الخارجية.

وتواجه الليرة ضغوطا مكثفة منذ إعلان لبنان الإقفال التام لمواجهة وباء كورونا بعد ارتفاع غير مسبوق في عدد الإصابات وعدم قدرة المستشفيات على استقبال المزيد من المرضى.

وبدأت تداعيات الإقفال العام الذي تفرضه مواجهة وباء كورونا بالظهور اقتصاديا واجتماعيا في لبنان حيث زحف الفقر على نصف الشعب.

وسجّلت تحركات شعبية لا سيما في الشمال والجنوب رفضا لقرار تمديد الإقفال الذي اتخذ قبل يومين، حتى الثامن من فبراير/ شباط المقبل بعدما كان محددا بـ25 الشهر الحالي.