سعر الدولار واليورو في الجزائر اليوم الأربعاء 27 يناير 2021

استقرت أسعار اليورو، والجنيه الإسترليني، والدولار، مقابل الدينار الجزائري، اليوم الأربعاء 27 يناير 2021، في السوق الموازية غير الرسمية.

كما شهدت تعاملات السوق السوداء الجزائرية، اليوم الأربعاء، استقرار الريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي.

واستقر سعر اليورو الأوروبي، في تعاملات السوق السوداء، عند 217.43 دينار للشراء و 219.85 دينار للبيع، وفق وسائل إعلام محلية.

كما ظل سعر الدولار، ثابتا في هذه السوق عند نحو 180 دينارا للشراء، و182 دينارا للبيع، وسجل سعر الجنيه الإسترليني، 244.59 دينار للشراء، و 247.31 دينار للبيع.

الأسعار الرسمية

وعلى صعيد الأسعار الرسمية، استقر سعر اليورو الأوروبي، مقابل الدينار لدى البنوك عند 160.94 دينار للشراء و161.00 دينار للبيع.

وسجل الدولار في تعاملات البنوك نحو 132.89 دينار للشراء، و132.90 للبيع، واستقر سعر الجنيه الإسترليني، عند نحو 180.93 دينار للشراء، و180.99 دينار للبيع.

مبيعات سوناطراك

من جانبها، قالت شركة سوناطراك الجزائرية للنفط والغاز المملوكة للدولة، الثلاثاء، إنها تتوقع زيادة في الإنتاج والمبيعات في 2021 .

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن توفيق حكار المدير العام لمجمع سوناطراك قوله "سنة 2021 ستشهد في مجال النشاطات العملياتية نموا في الإنتاج والمبيعات".

وقال إن الشركة ستبقي الصادرات السنوية فوق 90 مليون طن من المكافئ البترولي مع بدء الإنتاج من حقول جديدة في جنوب غرب وجنوب شرق البلاد.

وأضاف، أن برنامج الاستثمار "الخماسي" لسوناطراك سيرتفع إلى 40 مليار دولار، 51% منها بالدينار الجزائري.

وأوضح، أن الشركة حققت 18 اكتشافا جديدا للنفط والغاز العام الماضي.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وتراجع متوسط سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي الجزائري، إلى 35.42 دينار للشراء، و 35.43 دينار للبيع، مقابل نحو 35.46 دينار للشراء و 35.47 دينار للبيع.

واستقرت العملة السعودية في السوق السوداء عند 47.99 دينار للشراء، و 48.52 دينارا للبيع.

وفي البنوك انخفض الدرهم الإماراتي 36.17 دينار للشراء، و 36.18 دينار للبيع، مقابل 36.21 دينار للشراء و 36.22 دينار للبيع، أمس.

وسجل متوسط سعر الدرهم في تعاملات السوق السوداء، نحو 49.01 دينار للشراء و 49.55 دينار للبيع.

بينما ارتفع سعر الدينار الكويتي في البنوك إلى 438.30 دينار للشراء، و 439.51 دينار للبيع، مقابل 437.34 دينار للشراء و 437.97 دينار للبيع، أمس.

واستقرت العملة الكويتية في السوق السوداء، عند 593.89 دينار للشراء و 600.49 دينار للبيع.

خسائر اقتصادية

وكشف صندوق النقد الدولي، في تقرير سابق له، عن أرقام صادمة تتعلق بالاقتصاد الجزائري، قائلاً إن درجة الخطورة بلغت ذروتها في ضوء تراجع صادرات النفط بنسبة 41% عام 2020 مقارنة بعام 2019، في دليل واضح على مدى تأثر البلاد بجائحة كورونا.

وتسببت الجائحة في ركود الطلب على النفط خلال 2020، ما أدى إلى انهيار كبير للأسعار.

وقالت وزارة الطاقة الجزائرية إن صادرات البلاد من النفط والغاز هبطت 11% في 2020.

وأوضحت أن صادرات البلاد من النفط تراجعت إلى 82.2 مليون طن من المكافئ النفطي.