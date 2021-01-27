أسعار العملات في المغرب اليوم الأربعاء 27 يناير 2021

تباينت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، اليوم الأربعاء، خلال تعاملات البنوك، وسط وفرة معروض النقد الأجنبي.

وارتفع سعر الدرهم المغربي، أمام الدولار، والدرهم الإماراتي والدينار الكويتي، بينما تراجع أمام اليورو، والجنيه الإسترليني، فيما استقر أمام الريال السعودي.

وتراجع سعر اليورو إلى 10.39 درهم للشراء، و12.07 درهم للبيع، مقابل 10.40 درهم للشراء و12.09 درهم للبيع، أمس الثلاثاء.

كما انخفض سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدرهم المغربي، 11.68 درهم للشراء، و13.58 درهم للبيع، مقابل 11.72 درهم للشراء و13.62 درهم للبيع أمس، وفق المركزي المغربي.

بينما ارتفع سعر الدولار إلى 8.57 درهم للشراء، و9.96 درهم للبيع، مقابل 8.54 درهم للشراء، و9.93 درهم للبيع، عند ختام تعاملات أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار

وبقي سعر الريال السعودي عند مستوى 2.28 درهم للشراء و2.65 درهم للبيع، في بنك المغرب المركزي.

فيما ارتفع سعر صرف الدرهم الإماراتي إلى 2.33 درهم للشراء، 2.71 درهم للبيع، مقابل 2.32 درهم للشراء و2.70 درهم للبيع، أمس.

وبلغ سعر الدينار الكويتي 28.30 درهم للشراء، و 32.90 درهم للبيع، مقابل 28.24 درهم للشراء و 32.82 درهم للبيع.

توقعات بالنمو الاقتصادي

ويتوقع المغرب تحقيق معدلات نمو كبيرة في 2021 ليتخلص من تبعات جائحة كورونا التي خيمت على اقتصاد البلاد في العام الماضي.

وقالت المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب: من المتوقع أن يرتفع النمو الاقتصادي 4.6% في 2021 بعدما انكمش 7% العام الماضي في ظل التأثير المزدوج لجائحة فيروس كورونا والجفاف.

وأضافت في تقرير، أن هذا التوقع يستند إلى افتراضات بتحسن الطلب الخارجي والمحلي، إضافة إلى محصول حبوب يبلغ في المتوسط 7.5 مليون طن.