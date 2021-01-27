أزمة الحدود مع إثيوبيا.. السودان يوسع جولاته العربية

توجه وفد سوداني رفيع، بقيادة عضو مجلس السيادة محمد الفكي، الأربعاء، إلى السعودية في زيارة رسمية، تستغرق يوما واحدا.

وقال مجلس السيادة، في بيان له، إن الفكي سيطلع القيادة السعودية على الأوضاع في السودان، لا سيما على الحدود والعلاقات مع الجارة إثيوبيا.

ويرافق عضو مجلس السيادة، وزير الشؤون الدينية والأوقاف نصرالدين مفرح، والفريق أول ركن جمال عبدالمجيد مدير جهاز المخابرات العامة.

وتمثل السعودية ثاني محطة عربية للسودان لطرح موقفه حول الحدود مع إثيوبيا، حيث زار وفد مماثل مصر قبل أيام.

ونفذ السودان أيضا جولة أفريقية شملت، تشاد، وإريتريا، وجنوب السودان، وجنوب أفريقيا، إلى جانب كينيا، بشأن الحدود مع إثيوبيا.

ومنذ شهرين، أعلن الجيش السوداني انفتاحه على حدوده الشرقية، وقام بإبعاد مزارعين إثيوبيين كانوا يستغلون أراضيه لأكثر من 25 عاما.

