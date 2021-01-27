البرلمان الروسي يصادق على "نيو ستارت"

صادق مجلس النواب الروسي على تمديد معاهدة "الحد من الأسلحة الاستراتيجية الجديدة"، غداة التوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال مجلس النواب في بيان صدر الأربعاء، عقب موافقة النواب الحاضرين بالإجماع خلال جلسة عامة نقلها التلفزيون، إنه "مدد الاتفاق بين موسكو وواشنطن لمدة خمس سنوات تنتهي في الخامس من شباط/فبراير 2026".

والأربعاء، قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، إن الاتفاق مع الولايات المتحدة على تمديد معاهدة "نيو ستارت" للحد من الأسلحة النووية تم وفقا لشروط موسكو.

ولم يوضح ريابكوف في تصريحه المقتضب الذي نقلته وكالة الإعلام المحلية المزيد من التفاصيل حول الشروط المذكورة ولا فترة التمديد، كما لم يصدر أي تعقيب من واشنطن.

وقبل نحو أسبوع، ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” نقلًا عن مسؤول أمريكي -لم تسمه- قوله إن مستشار الأمن القومي جاك سوليفان سيقدم للسفير الروسي في واشنطن أناتولي أناتونوف، اقتراح الرئيس بايدن تمديد المعاهدة.



وتشير تقارير إلى أن تمديد المعاهدة من شأنه أن يحظى بترحاب من حلف شمال الأطلسي "ناتو".

وفي تصريحات سابقة، دعا الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبرغ، واشنطن وموسكو إلى تمديد المعاهدة التي تم توقيعها في 5 فبراير/ شباط 2010 من قبل الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، ونظيره الروسي آنذاك ديميتري ميدفيدف.

وأبقت معاهدة "نيو ستارت" ترسانتي البلدين عند مستوى يقل كثيرا عما كانت عليه الحال خلال الحرب الباردة، فحددت عدد منصات الإطلاق النووية الاستراتيجية المنصوبة عند 700 وعدد الرؤوس النووية عند 1550.