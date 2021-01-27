الخرطوم وواشنطن تبحثان تعزيز التعاون العسكري

شهدت العاصمة الخرطوم، اليوم الأربعاء، مباحثات بين السودان وأمريكا لتعزيز العلاقات الثنائية خاصة في مجال التعاون العسكري.

وأتت المباحثات خلال لقاء وزير الدفاع السوداني الفريق ركن يس إبراهيم يس، بالسفير أندرو يونغ نائب قائد القيادة العسكرية الأمريكية لأفريقيا "الأفريكوم" الذي يزور البلاد والوفد المرافق له.

اللقاء تم بحضور رئيس هيئة الأركان السوداني، الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين والسفيرة مها أيوب مدير إدارة أمريكا بوزارة الخارجية إلى جانب القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة بالخرطوم.

ووفق بيان صحفي، فقد بحث اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات خاصة في مجالات التعاون العسكري.

وقدم وزير الدفاع السوداني، للوفد تنويرا ضافيا حول اتفاق السلام ومجريات إنفاذ الترتيبات الأمنية بمراحلها المختلفة، مشددا على دعم المجتمع الدولي والولايات المتحدة لإنجاح العملية وضمان استقرار السودان.

من جانبه، أكد رئيس هيئة الأركان السوداني أن القوات المسلحة تتطلع لبناء وتطوير علاقات التعاون العسكري مع الولايات المتحدة في كافة المجالات، مثمنا الزيارة وما تخلص إليه من نتائج في هذا الصدد.

بدوره، أكد السفير أندرو يونغ سعي بلاده وحرصها على تطوير علاقات التعاون العسكري مع السودان.

وأشار إلى أهمية دعم وتعزيز الأدوار التي تضطلع بها القوات المسلحة السودانية في سياق المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد وحفظ الأمن والاستقرار وإقرار الديمقراطية وحماية مصالح الشعب ومكتسباته.

وكان السفير يانغ الذي وصل السودان في زيارة رسمية، التقى رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك.

وأكد دعم بلاده للسودان في كافة المجالات لإنجاح الانتقال الديمقراطي في البلاد.