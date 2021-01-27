الأسهم الأمريكية تنخفض مع خطف "المركزي" للأنظار

انخفضت الأسهم الأمريكية، في بداية تداولات الأربعاء، مع ترقب المستثمرين لبيان المركزي الأمريكي المنتظر صدوره خلال ساعات.

وفتحت الأسهم الأمريكية منخفضة اليوم الأربعاء، مع عكوف المستثمرين على تقارير نتائج شركات مثل بوينج ومايكروسوفت، وقبيل بيان مجلس الاحتياطي الاتحادي ( المركزي الأمريكي) المنتظر في وقت لاحق.

وحسب رويترز، تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 43.3 نقطة بما يعادل 0.14% إلى 30893.78 نقطة.

وهبط المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 12.8 نقطة أو 0.33% ليسجل 3836.83 نقطة.

وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 139.5 نقطة أو 1.02% إلى 13486.576 نقطة.

توقعات صندوق النقد

قالت جيتا جوبيناث، كبيرة الخبراء الاقتصاديين بصندوق النقد الدولي، أمس الثلاثاء، إن تقديرات أولية تشير إلى أن حزمة التحفيز التي اقترحها الرئيس الأمريكي جو بايدن والبالغة 1.9 تريليون دولار قد تعزز الناتج الاقتصادي للولايات المتحدة بنسبة 5% على مدار الأعوام الثلاثة القادمة.

وأبلغت جوبيناث مؤتمرا صحفيا أن الإجراءات في الحزمة المقترحة قد تضيف ما يصل إلى 1.5% لنمو الاقتصاد الأمريكي في 2021.

ويتوقع صندوق النقد أن أكبر اقتصاد في العالم سينمو 5.1% هذا العام بعد انكماش 3.4% في 2020.