السودان يطلع السعودية على مستجدات أزمة الحدود مع إثيوبيا

أطلع عضو مجلس السيادة السوداني، محمد الفكي، الأربعاء وزير الخارجية السعودي على مستجدات قضية الحدود مع إثيوبيا.

والتقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، في مكتبه بالرياض اليوم الأربعاء، عضو المجلس السيادي الانتقالي بالسودان محمد الفكي سليمان.

واستعرض اللقاؤ العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وقال وزير الشؤون الدينية والأوقاف السوداني نصرالدين مفرح في تصرح صحفي، إن عضو مجلس السيادة أطلع وزير الخارجية السعودي على الأوضاع في البلاد خاصة الحدود مع إثيوبيا.

وأكد عضو مجلس السيادة، وفق مفرح، أحقية السودان في بسط سيادته على كافة أراضيه، لافتا إلى أن البلدين تربطهما علاقات أزلية وأن السودان حريص على هذه العلاقة.



وتطرق اللقاء إلى العلاقات الإستراتيجية بين السودان والمملكة العربية السعودية، وسبل دفع آفاق التعاون المشترك بينهما.

وأعرب عضو مجلس السيادة عن شكره وتقديره للقيادة السعودية على مواقفهاالداعمة للسودان في كافة المجالات.

ووصل وفد سوداني بقيادة عضو مجلس السيادة محمد الفكي يضم وزير الأوقاف نصرالدين مفرح، ومدير المخابرات جمال عبدالحميد، إلى الرياض في زيارة تستغرق يوما واحدا بغرض شرح موقف بلاده بشأن الحدود مع إثيوبيا.

وتمثل السعودية ثاني محطة عربية يصل السودان لطرح موقفه حول الحدود مع إثيوبيا، حيث زار وفد مماثل مصر قبل أيام.

ونفذ السودان أيضا جولة أفريقية شملت، تشاد، إريتريا، جنوب السودان، وجنوب أفريقيا، وكينيا، لشرح أزمة الحدود مع إثيوبيا.

ومنذ شهرين، أعلن الجيش السوداني انفتاحه على حدوده الشرقية، وقام بإبعاد مزارعين إثيوبيين كانوا يستغلون أراضيه لأكثر من 25 عاما.