رئيس تنزانيا رافضا لقاح كورونا: "الله سيحمي شعبنا"

قال رئيس تنزانيا جون ماجوفولي، إنه لا يخطط لفرض إجراءات عزل عام لأن "الله سيحمي الشعب من كوفيد-19".

وأكد رئيس تنزانيا أن الوصفات المحلية مثل استنشاق البخار أفضل من اللقاحات.

وخلال كلمة ألقاها في غرب البلاد، الأربعاء، أدلى ماجوفولي بتصريحات تتعارض مع الإجماع العلمي العالمي وتوصيات منظمة الصحة العالمية قائلا "اللقاحات ليست جيدة ولو كانت جيدة لكان البيض وجدوا لقاحا لفيروس إتش.أي.في (المسبب لمرض نقص المناعة المكتسب/الإيدز)".



وتظهر بيانات منظمة الصحة العالمية أن تنزانيا أبلغت رسميا حتى الآن عن تسجيل 509 إصابات بكورونا و21 وفاة لكنها لم تقم بتحديث تلك الأرقام منذ أكثر من 6 أشهر.

وقال ماجوفولي، خلال مراسم افتتاح مزرعة جديدة في منطقة تشاتو في بلدة هي مسقط رأسه ، إنه:"نحن التنزانيون لم نحبس أنفسنا ولا نتوقع أن نحبس أنفسنا. لا أتوقع إعلان أي عزل عام لأن الله موجود وسيواصل حماية التنزانيين".

