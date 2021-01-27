فرنسي يحول نفسه إلى "كائن فضائي".. قطع أنفه وشفته العليا

أقدم الشاب الفرنسي، أنتوني لوفريدو، البالغ من العمر 32 عاما، على قطع أنفه وشفته العليا في سبيل التحول إلى "كائن فضائي أسود".
وبحسب صحيفة "ميرور"، يكافح الشاب لجعل نفسه أشبه بكائن فضائي، حيث قام بتعديلات كبيرة على شكل وجهه، بما في ذلك مقلتا عينيه، وغطى نفسه بالوشم ليبدو كأنه كائن أسود من خارج كوكب الأرض.
وقال الشاب، الذي يوثق التغييرات الجسدية التي أجراها لمتابعيه على تطبيق "أنستقرام"، إنه أزال أنفه في إسبانيا لأن هذا الإجراء غير قانوني في فرنسا، وبخلاف الثقب والوشم، فقد قام بأغلب تعديلات الجسم في العديد من البلدان الأوروبية التي لا تجرم هذا الإجراء.
وكتب منشورا عبر حسابه قائلا: "الآن يمكنني أن أمشي ورأسي مرتفعا، شكرا لكل الأطباء، أنا فخور بما فعلناه معا".
واعترف أنتوني لوفريدو، أنه يعاني أثناء تناول الطعام بعد إزالة شفته العليا، وأجرى عملية جراحية لشق لسانه ليبدو مثل الثعبان، لكنه مع ذلك لا يزال متحمسا لإجراء المزيد من التعديلات.
حيث يحلم بإزالة جلده بالكامل واستبداله بمعدن، وخاصة الذراعين والساقين والأصابع، ومؤخرة الرأس، حتى يبدو وكأنه أشبه بـ كائن فضائي حقيقي.
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