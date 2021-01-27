مستشار حمدوك: عرض اتفاق السلام مع إسرائيل على البرلمان قريبا

قال فايز السليك المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، أن اتفاق السلام المبرم مع إسرائيل سيتم عرضه على المجلس التشريعي قريبا.

وأكد فايز السليك، أن السودان دفع ثمن عزلته غاليًا وهو الآن ضد الإرهاب ويريد الاندماج في المجتمع الدولي والانفتاح على العالم.

يأتي ذلك، بعد ساعات من إعلان وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين، أن بلاده والسودان سيوقعان اتفاق سلام رسميا في حفل بواشنطن خلال 3 أشهر من الآن.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اتفاق إسرائيل والسودان على توقيع اتفاق سلام.



ومن جانب آخر، أوضح المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء السوداني، أنه لا يوجد نزاع حدودي بين السودان وإثيوبيا، وتابع قائلًا: "لا نرفض الحوار مع أديس أبابا على الإطلاق".