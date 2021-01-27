مقتل 10 عسكريين في هجمات لـ"الشباب" جنوبي الصومال

قتل 10 عسكريين صوماليين وأصيب آخرون، الأربعاء، في هجمات متفرقة نفذها مسلحون من حركة الشباب الإرهابية جنوبي البلاد.

وقالت وسائل إعلام صومالية إن "مركبتي نقل عام تقلان جنودا صوماليين في مديرية بلعد في محافظة شبيلى الوسطى، تعرضتا لهجوم بإطلاق كثيف للنار إثر كمين غادر نصبه عناصر من الشباب حركة الإرهابية".

وأوضحت المصادر أن "عربة عسكرية تابعة للجيش تعرضت أيضا لانفجار لغم أرضي إثر محاولتها تقديم تعزيزات للقوات الأخرى".

وتبنت حركة الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن تلك الهجمات، ولم تعلق السلطات الصومالية الهجوم حتى الآن.

يأتي هذا في وقت تحاول مليشيات الشباب تكثيف أنشطتها الإرهابية قبيل انطلاق الانتخابات الصومالية العامة المعلقة إلى أجل غير مسمى بسبب الخلاف بين الحكومة والمعارضة حول نزاهة مسارها.