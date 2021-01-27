موجز دوت الخليج الإخبارية للسيارات.. عجائب BMW وتاريخ"مازيراتي"الخارقة

ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

رغم ما تملكه شركة بي إم دبليو الألمانية من طرازات اعتمادية عملاقة، فإن بعض موديلاتها دخلت التاريخ كونها "الأكثر غرابة".

طرحت شركة مازيراتي الإيطالية المصنعة للسيارات الرياضية الخارقة، العديد من الموديلات على مدار تاريخها حققت من خلالها مبيعات هائلة.

أعلنت شركة تومس ريسنج عن تعديل تصميم السيارة تويوتا GR Yaris، وإمدادها بتجهيزات إيروديناميكية شاملة، لتصبح أخف وزنا وأكثر رشاقة.

الإطارات، أحد أهم مكونات السيارة، وأكثرها تأثيرا على ثباتها وراحة ركابها، لذلك يجب الحفاظ على ضغط هواء مناسب.

تقدم ماركة مرسيدس ضمن فئات van لعام 2021، نسخة جديدة من طراز Metris تنافس به موديلات من ماركات أخرى، أبرزها موديل فورد "ترانزيت كونيكت"



تنظيف "كشافات" فوانيس السيارة من الداخل يحتاج إلى وقت وجهد، بسبب فك إطارها الخارجي وإزالة المصابيح بداخلها، لذلك لا يرغب كثيرون في القيام بذلك.



أشعلت شركة سوبارو اليابانية سوق السيارات من فئة SUV المدمجة بطرحها النسخة الجديدة من طراز "فورستر" لعام 2021.

تنقسم انواع اطارات الشاحنات والسيارات المجهزة لاقتحام الطرق الوعرة وتعمل بنظام دفع رباعي، لقسمين، الأول باسم M/T، والثاني هو A/T.

طرحت شركة "بنز" الألمانية نسختها الجديدة لعام 2021 من طراز مرسيدس S-Class بقدرات فائقة معتادة علاوة على المزيد من الرفاهية.