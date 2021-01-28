موجز دوت الخليج الإخبارية الاقتصادي.. دفعة بايدن للنفط واحتجاجات ليبيا

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أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الأربعاء، تجميد منح التراخيص للتنقيب عن المحروقات في أمريكا، ما يعطي دفعة جديدة لأسعار النفط.

تستمر الاحتجاجات بالعاصمة الليبية طرابلس ضد سياسات حكومة فايز السراج الاقتصادية والتي تكرس للأزمة في البلاد.

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن المملكة لديها سجل حافل بتقليل الانبعاثات، كإحدى أهداف الحفاظ على البيئة.



نفت إدارة البنك المركزي اليمني، الأربعاء، مزاعم فساد وغسيل أموال رافقت الوديعة السعودية عام 2018، ووصفتها بـ"المعلومات المضللة".

أبدى ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، حرص الإمارات، على دعم مسيرة العمل الخليجي في الملفات الاقتصادية ذات الأولوية.

تري وكالة الطاقة الدولية، أن الاستثمار في الطاقة النظيفة بالدول النامية، شرط أساسي لتحقيق لتحقيق أهداف تغير المناخ عالميا.



يشارك أكثر من 140 متحدثاً بارزاً، الأربعاء، في أعمال النسخة الـ4 لمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، تحت شعار "النهضة الاقتصادية الجديدة".

تراجعت أسعار العملة الإلكترونية الأوسع انتشارا في العالم "بيتكوين"، بنسبة 5.2% خلال تداولات اليوم الأربعاء.



خفضت الحكومة الألمانية توقعاتها الخاصة بنمو اقتصاد البلاد خلال 2021، وتوقعت معدل نمو 3%، بعد العودة لإجراءات أكثر صرامة لمواجهة كورونا.

واصلت أسعار الذهب في مصر الأربعاء، هبوطها لليوم الثاني، بضغوط تراجع المعدن النفيس عالميا أمام صعود الدولار.

قال عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي، إن المرونة تمثل نهجا رئيسيا في ممارسات حكومة الإمارات اقتصاديا.

أعرب مواطنون أتراك عن انتقادهم لنظام الرئيس رجب طيب أردوغان، بسبب الأوضاع الاقتصادية المتردية، وسوء أحوالهم المعيشية.



يستعد الاقتصاد المغربي للتعافي خلال العام 2021 من التداعيات الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا على اقتصادات العالم ومنها المغرب.

تراجعت مخزونات الخام في الولايات المتحدة، بمقدار 9.9 ملايين برميل خلال الأسبوع الماضي، فوق توقعات المحللين الذين توقعوا زيادة طفيفة.

نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي، واتحاد غرف التجارة الإسرائيلية منتدى افتراضياً، لتعزيز العلاقات بين الإمارات وإسرائيل.

