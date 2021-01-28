روسيا تنفذ تعهداتها.. تمويل مشروع مضاعفة طاقة حقل الناصرية العراقي

بدأت الشركات الروسية، زيادة استثماراتها في العراق تنفيذا لتعهدات موسكو بالمساهمة في عمليات تطوير البنية التحتية بقطاع النفط العراقي.

وقالت شركة نفط "ذي قار" الحكومية العراقية في بيان، الأربعاء، إن ليتاسكو الروسية لتجارة النفط ستمول مشروع حقل الناصرية العراقي لزيادة طاقته الإنتاجية 100 ألف برميل يوميا إلى 200 ألف برميل يوميا.

يشمل الاتفاق الذي أقره مجلس الوزراء العراقي، الثلاثاء، بناء منشأة لإنتاج النفط طاقتها 100 ألف برميل يوميا وخط أنابيب بطول 42 كيلومترا، وينفذه مشروع مشترك بين شركة المشاريع النفطية التابعة لوزارة النفط وبروجيتي أوروبا أند جلوبال الإيطالية.

وأفاد بيان ذي قار التي تديرها الحكومة العراقية، أن المشروع سيستغرق 28 شهرا، لم ويذكر البيان حجم التمويل.

وقال إن شركة تسويق النفط العراقية "سومو" سترد قيمة التمويل إلى "ليتاسكو" في شكل شحنات من النفط الخام.

وفي خطوة تكشف عن عزم روسيا تعزيز وجودها الاقتصادي في العراق، أعلنت موسكو في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عن ضخ استثمارات روسية ضخمة بمليارات الدولارات في قطاع النفط العراقي، الذي يعاني من تراجع الاستثمارات الغربية.

وتقود شركة لوك أويل وغاز بروم الروسيتان استثمارات كبيرة في حقلي غربي القرنة الثاني وبدرة النفطيين فضلا عن استثمارات في مجال الاستكشافات النفطية جنوبي البلاد وأخرى لتطوير قطاع الكهرباء.

وأكد السفير الروسي في العراق ماكسيم ماكسيموف، العام الماضي، أن العراق شريك رئيس بالمنطقة، لافتا إلى أن الشركات الروسية تدرس المساهمة في عمليات تطوير البنية التحتية.

وقال مكسيموف، إن إجمالي الاستثمارات الروسية في قطاع الطاقة بالعراق بلغ 13 مليار دولار، لكنه لم يذكر إطارا زمنيا لضخها.