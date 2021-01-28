أرباح عزلة كورونا.. أبل وفيسبوك ينعمان بمكاسب خيالية

قفزت أرباح شركتي أبل وفيسبوك بصورة قياسية مستفيدة من حالة الإغلاق التي شهدتها معظم مناطق العالم بسبب تفشي كورونا.

والأربعاء أعلن العملاقين التقنيين تحقيق أرباح كبيرة خلال الربع الأخير من العام الماضي، في أحدث إشارة على تعزّز مواقع شركات التكنولوجيا الكبرى عالمياً خلال أزمة وباء كوفيد-19.

ويسلّط إعلان عملاقي وادي السيليكون الضوء على تزايد اعتماد المستهلكين على وسائل التواصل الاجتماعي والخدمات الرقمية والابتكارات التكنولوجية خلال الإغلاق والأزمة الصحية العالمية.

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أبل تتجاوز 100 مليار لأول مرة



وأعلنت شركة أبل أنّ أرباحها خلال فترة الأعياد ارتفعت بنسبة 29% مقارنة بالفترة نفسها قبل عام.

ووصلت أرباح أبل إلى 28,7 مليار دولار، فيما ارتفعت إيراداتها 21% إلى 111.4 مليار دولار.

وبلغت المبيعات العالمية نحو ثلثي إجمالي مبيعاتها.

وتجاوزت إيرادات مبيعات أبل لأول مرة 100 مليار دولار مع اقتراحها أجهزة وخدمات جديدة للمستهلكين، وأعلنت الشركة ارتفاعا في مبيعات هواتفها أيفون ومحتوياتها الرقمية.

فيسبوك تحلق بالربح وعدد المستخدمين

وبالمثل، توسّعت قاعدة مستعملي فيسبوك في عالم يهزّه تفشّي فيروس كورونا المستجدّ.

وأعلنت الشركة عن أرباح بقيمة 11,2 مليار دولار من إيرادات بلغت 28 مليار دولار، بزيادة 53 و33% على التوالي مقارنة بالفترة نفسها قبل عام.

وقال المدير التنفيذي لفيسبوك مارك زوكربيرج "حققنا نهاية صلبة للعام مع تواصل استعمال الناس والشركات لخدماتنا خلال هذه الأوقات العصيبة".

وقالت الشركة إن موقعها الأساسي فيسبوك سجّل 2,8 مليار مستخدم نهاية ديسمبر/ كانون الأول، في حين استخدم 3,3 مليار شخص، واحدا على الأقلّ من التطبيقات التابعة لها، والتي تشمل أيضاً أنستقرام وواتساب وماسينجر.