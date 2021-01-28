بعد 19 عاما.. باكستان تلغي إعدام مدان بقتل صحفي أمريكي

ألغت المحكمة العليا الباكستانية، الخميس، حكما بالإعدام على متطرف بريطاني بعد إدانته بخطف وقتل الصحفي الأمريكي دانيال بيرل في 2002.
وقال محمود شيخ، أحد محامي المتهم، في حديث لوكالة الأنباء الفرنسية، إن "المحكمة اعتبرت أن أحمد عمر سعيد شيخ لم يرتكب أي جنحة في هذه القضية"، يمهد الطريق لإطلاق سراحه فورا.
وكانت محكمة برأت في وقت سابق 3 مدانين آخرين حكم عليهم بالسجن مدى الحياة في القضية نفسها.
وبيرل كان مراسلا لصحيفة "وول ستريت جورنال" في كراتشى، واختطف في 23 يناير/كانون الثاني 2002، وعذب وقُتل في مدينة كراتشي في باكستان.
وطالب خاطفوه بتحسين الولايات المتحدة معاملة أسرى حركة طالبان الأفغانية وتنظيم القاعدة لديها، وإطلاق سراح سفير الحركة السابق في باكستان الملا عبدالسلام ضعيف، وهي المطالب التي قوبلت برفض تام من قبل واشنطن.
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