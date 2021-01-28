فيديو.. التمويل يعطل السيارة الصاروخ

أعلن إيان وورهورست صاحب مشروع تطوير أسعر سيارة في العالم عن طرح سيارته "الصاروخية" للبيع، بالإضافة للشركة المطورة.

والسيارة التي تدعى بلود هوند إل.إس.آر تصل سرعتها إلى 628 ميلا في الساعة، وهي سرعة لا توفرها إلا الصواريخ أو الطائرات النفاثة.



وحسب موقع موتور تريند المتخصص في موضوعات السيارات، فإن السيارة بلود هوند إل.إس.آر سجلت هذا الرقم القياسي في السرعة خلال اختبارها في أحد مضمارات السرعة في جنوب أفريقيا العام الماضي.





ويقول الموقع إن هؤلاء الذين يريدون سيارة ذات سرعة قياسية يمكنهم شراء هذه السيارة التي لن تكون رخيصة الثمن، لكنها ستكون بالتأكيد سريعة للغاية.

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وقرر إيان وورهورست صاحب السيارة وصاحب مشروع تطوير سيارات بلود هوند إل.إس.آر لتطوير سيارات فائقة السرعة عرض السيارة والشركة البريطانية المطورة لها وهي جرافتون إل.إس.آر للبيع أيضا.





وقال وورهورست إن مشروعه يستهدف الوصول بسرعة السيارة إلى 800 ميل في الساعة وهو ما يحتاج إلى 8 ملايين جنيه إسترليني (10.9 مليون دولار) لتجهيز السيارة للوصول إلى هذه السرعة.

في الوقت نفسه فإن التكلفة الإجمالية للمشروع مازالت غير معروفة.





وسيكون على فريق العمل في المشروع تحليل البيانات وتقييم ما إذا كانت السيارة تحتاج إلى تغييرات من أجل الوصول بسرعتها إلى 1000 ميل في الساعة وهو الهدف النهائي للمشروع.



