تعرف على سعر الريال السعودي في مصر اليوم الخميس 28 يناير 2021

واصل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، الاستقرار، اليوم الخميس 28 يناير 2021، في البنوك وشركات الصرافة.

والخميس، عطلة رسمية للبنوك المصرية، بمناسبة عيد ثورة 25 يناير، وعيد الشرطة المصري.

واستقر متوسط سعر صرف الريال السعودي، لدى المركزي المصري، عند مستوى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

ووفق مسح أجرته "دوت الخليج الإخبارية" في 23 بنكا، واصل متوسط سعر الريال في البنوك، الاستقرار، اليوم الخميس، عند نحو 4.12 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.

أعلى سعر للريال

وسجل الريال السعودي أعلى سعر للشراء عند 4.18 جنيه في 3 بنوك، هي بلوم مصر، والمشرق، والمصرف العربي الدولي، فيما جاء أعلى سعر لبيع الريال السعودي عند 4.24 جنيه في بنك البركة فقط.

واستقر سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، عند نحو 4.11 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

أسعار الدولار واليورو والإسترليني

واستقر متوسط سعر صرف الدولار على موقع البنك المركزي المصري، نحو 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

بينما انخفض متوسط سعر صرف اليورو، على موقع البنك المركزي، إلى نحو 18.98 جنيه للشراء، و19.10 جنيه للبيع، مقابل نحو 19.03 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع.

فيما ظل متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني، عند مستوى نحو 21.47 جنيه للشراء، و21.61 جنيه للبيع.

أسعار الدرهم والدينار

واستقر متوسط الدرهم الإماراتي، لدى المركزي المصري، عند نحو 4.26 جنيه للشراء، و 4.29 جنيه للبيع.

بينما تراجع متوسط الدينار الكويتي، إلى 51.72 جنيه للشراء، و52.18 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.73 جنيه للشراء، و52.20 جنيه للبيع.

تقليص عجز الميزان التجاري

ونجحت مصر في تقليص عجز الميزان التجاري بنسبة كبيرة خلال العام الماضي، رغم تداعيات جائحة كورونا.

وقالت وزارة التجارة والصناعة المصرية، إن عجز الميزان التجاري هبط بنحو 17% على أساس سنوي في 2020 إلى 38.291 مليار دولار.

وأضافت الوزارة أن الصادرات غير البترولية انخفضت 1% إلى 25.295 مليار دولار في 2020، في حين تراجعت الواردات 12% إلى 63.587 مليار دولار.