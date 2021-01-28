"الإمارات للسياسات".. الأول عربيا في التصنيف العالمي لمراكز البحث

حصل مركز الإمارات للسياسات على المرتبة الأولى عربيا، والثانية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في التصنيف العالمي لمراكز البحث والتفكير.

وبحسب التصنيف الصادر عن جامعة بنسلفانيا الأمريكية في يناير/كانون الثاني 2021، فقد جاء المؤتمر السنوي للمركز، الذي يحمل اسم "ملتقى أبوظبي الاستراتيجي"، ضمن قائمة أفضل 10 مؤتمرات على مستوى العالم.

وعبّرت الدكتورة ابتسام الكتبي، رئيسة المركز، عن سعادتها بهذا الإنجاز الذي يؤكد أن المركز أصبح من أهم مراكز البحث والتفكير في المنطقة، كما أنه بات يحتل مكانةً مرموقة على خريطة مراكز البحث والتفكير في العالم.

وأضافت أن "هذا الاعتراف العالمي بمكانة ودور مركز الإمارات للسياسات يؤكد أن مسيرة المركز تتقدم في كل عام؛ فعلى صعيد التصنيف الإقليمي تقدم المركز هذا العام 4 مراتب مقارنة بالعام الماضي، كما أن مؤتمره السنوي حافظ على المكانة نفسها رغم المنافسة الشديدة بين المؤتمرات العالمية".

وأشارت إلى أن "مراكز البحث والتفكير تُعد عادةً ضمن القوة الناعمة للدول"، موضحة أن "مركز الإمارات للسياسات يُسهم في تعزيز صورة الدولة التي ترتكز على تحقيق النهضة والتنمية بالاعتماد على البحث العلمي والمعرفة والابتكار".

ولفتت الكتبي إلى أن "هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا الرؤية الواضحة التي تأسس عليها المركز، ودعْم صنّاع القرار في الدولة".

ويُصنف التقريرُ السنوي لجامعة بنسلفانيا مراكزَ البحث والتفكير وفق أهميتها استناداً إلى مجموعة من المؤشرات، أهمها الإنتاج الفكري والعلمي، والتأثير في السياسات والاتجاهات العامة.

ويعكس التقرير الأهمية المتنامية لمراكز البحث التي تعمل على تجسير الفجوة بين المعرفة والسياسة العامة، وتضطلع بدور مهم في التخطيط للسياسات العامة والتأثير فيها.

وضمّت قائمة المراكز البحثية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لهذا العام 101 مركز تنتمي لعدل دول، في حين شملت قائمة المؤتمرات العالمية 65 مؤتمرا.