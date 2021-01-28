كيف يستفيد السودان من شركاء التنمية؟.. الموازنة بداية

يتطلع السودان للاستفادة من الشركاء الدوليين بقوة، وذلك عبر شفافية تحدث لأول مرة في إعداد الموازنة العامة للدولة.
وأطلعت وزيرة المالية المكلفة بالسودان، هبة محمد علي، شركاء بلادها الدوليين على تفاصيل أول موازنة للخرطوم عقب اتفاق السلام.
ويأتي ذلك قبل ساعات من انطلاق فعاليات مؤتمر أصدقاء السودان في العاصمة الألمانية برلين، والذي يتوقع منه دعم سياسي واقتصادي للبلاد.
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وقدمت الدكتورة هبة، إلى عدد من سفراء دول شركاء السودان والبلدان المانحة خلال لقائها بهم في الخرطوم، تنويرًا مستفيضًا حول ميزانية العام 2021.
وأوضحت أن الموازنة الحالية تستهدف محاور استراتيجية أساسية، وهي تحقيق السلام الدائم في جميع أنحاء البلاد، وتحقيق الإصلاح الاقتصادي وعملية التنمية المتوازنة.
كما تستهدف تحقيق الاستقرار، وتخفيف حدة الفقر وتوسعة نطاق الحماية الاجتماعية.
وأكدت أن الحكومة تسعى للاستفادة من الفرص التي توفرت بعد رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في عملية جذب الاستثمارات.
وتم اعتماد موازنة السودان للعام الجاري في ظل تحديات اقتصادية بالغة، فاقمها فيروس كورونا، وهي تدهور سعر الصرف وارتفاع التضخم وغلاء الأسعار.
وتستهدف الموازنة الحالية التي تواجه عجزا قدره 1.4% من الناتج الإجمالي، تحقيق نمو 1.7% وخفض التضخم إلى حدود 95% بنهاية 2021.
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