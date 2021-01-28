سيؤول.. رسالة "مزدوجة" بشأن نزع النووي

دعا رئيس وزراء كوريا الجنوبية، الخميس، بيونج يانج وواشنطن إلى السعي لاتفاق مبدئي حول نزع السلاح النووي.

وقال تشونج سي-كيون رئيس وزراء كوريا الجنوبية، في تصريحات لـ"رويترز"، في أول مقابلة له مع وسيلة إعلام أجنبية منذ توليه المنصب قبل عام، إن "هناك حاجة إلى تفكير خلاق وحوافز متبادلة لاستمرار المفاوضات والحيلولة دون انهيارها مرة أخرى".

وأضاف تشونج: "يمكننا أن نبدأ بتجميد جميع الأنشطة النووية لبيونج يانج وتقليص بعض برامجها، مقابل تخفيف بعض العقوبات".

وتابع: "سيكون من الأفضل إذا تمكنا من التخلص منها كليا وبشكل نهائي، إلا أن ذلك ليس سهلا وسنحتاج إلى بديل".

وتعهد زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال أول قمة جمعتهما عام 2018 ببناء علاقات جديدة والعمل من أجل نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية، إلا أن قمتهما الثانية والمحادثات التي تلتها كان مصيرها الانهيار.

وكانت بيونجيانج قد عرضت تفكيك مجمعها النووي الرئيسي مقابل رفع عقوبات الأمم المتحدة عليها، لكن واشنطن قالت إنه يجب على بيونج يانج أيضا تسليم أسلحتها النووية.

ولم تعلن الإدارة الأمريكية الجديدة للرئيس جو بايدن عن سياستها حيال كوريا الشمالية.

وقال بايدن في مناظرة رئاسية في أكتوبر/تشرين الأول إنه لن يجتمع بكيم إلا إذا وافق على "تقليص" القدرات النووية لبلاده.